Lazio, Roberto Mancini sul derby: "Peccato per l'assenza di Pedro, ma non ci sono favoriti"

Alla vigilia del derby, Roberto Mancini, ex giocatore e allenatore della Lazio che prima di Ranieri ha rischiato di sedersi sulla panchina della Roma, ha parlato ai microfoni di Radiosei di quella che sarà la partita che chiuderà il girone d'andata: "Come vivevo i pre derby? Io sentivo più quello di Genova. A Roma ero più distaccato, anche se è una partita speciale. E’ una chiave essere distaccati, in un certo senso. Quello di Genova lo sbagliavo più spesso. I ricordi sono sempre belli, tutti i derby lo sono stati, anche quelli non vinti sono bei ricordi".

In seguito Mancini ha parlato del derby che si giocherà domani: "Non ci sono favoriti, neanche domani. La Lazio sta facendo un ottimo campionato e la Roma si è ripresa con Ranieri. Immagino una partita molto equilibrata. Della Lazio mi sorprende molto Rovella, sta migliorando anno dopo anno, l’ho avuto in Nazionale: ha qualità e sta migliorando. Dybala può fare la differenza nella Roma, se sta bene. Peccato per l’assenza di Pedro, lui la differenza la fa veramente spesso. I biancocelesti hanno tanti giocatori che si sono messi in mostra".