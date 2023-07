Lazio, Zaccagni è pronto per la nuova stagione: le parole post amichevole - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro test soddisfacente quello di ieri della Lazio contro la Triestina. Ha spiccato Mattia Zaccagni che si è reso protagonista non solo per la prestazione, ma anche per la rete realizzata. È suo il terzo gol, dopo quello di Luis Alberto e Immobile. L’arciere è soddisfatto per la resa sul campo e, con un post su Instagram, ha commentato così la sfida: “Altri minuti nelle gambe”.

