Lazio - Zenit, Radu: "Emozione unica la Champions. Peccato per i tifosi..."

Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio prima del calcio di inizio della sfida contro lo Zenit: "E' un peccato giocare questa competizione con lo stadio vuoto, ma dobbiamo adattarci alle nuove regole. Abbiamo lavorato tanto per giocare in Champions, l'abbiamo sognata e ottenuta. E' da tantissimo tempo che lottiamo per giocare queste partite. Per me è un'emozione unica, non l'ho mai vissute queste emozioni. Il mister ci ha fatto preparare al meglio la partita, speriamo che questa sera riusciremo a mettere in campo tutto quello che abbiamo preparato, ma soprattutto cerchiamo di vincere".