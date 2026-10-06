Martino racconta: "Lotito vive di sfide. Non l'ho più sentito, ma..."

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Nel corso di Mezzogiorno Amaranto su Radio e Video Touring ha parlato Gabriele Martino, storico direttore della Reggina e primo direttore sportivo di Lotito alla Lazio. Di seguito le sue parole sul presidente biancoceleste: “Posso parlare solo del Lotito di 20 anni fa. Il Lotito attuale, non lo conosco. Lo sentii l’ultima volta nell’estate 2022, quando mi telefonò per propormi qualche calciatore tra i quali Cicerelli. Non mi ha cercato in questa fase, né io ho cercato lui. Potrei parlare solo del Lotito 2004/05. Era appena divenuto presidente della Lazio, in una situazione infernale. Lui è un presidente sui generis. Ho sempre detto che Lotito è un grande, nel suo genere. Ma non ho mai capito qual è il suo genere. Vive di sfide”.