NEWS | Sinner, stagione finita: c'è l'annuncio
06.10.2026 11:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Niente più conti alla rovescia, attese o supposizioni. La stagione di Jannik Sinner è ufficialmente finita. A comunicarlo è proprio il numero uno al mondo con un video pubblicato sui social: “Ciao a tutti, vorrei darvi un piccolo aggiornamento. Insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di cure per il mio ginocchio... <<< SINNER >>>
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