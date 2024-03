Salernitana, nominato il nuovo allenatore: Ribery rimane in società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Stefano Colantuono torna per la terza volta sulla panchina della Salernitana. E' lui il prescelto per concludere la sfortunata stagione che vede i campani ultimi in classifica, dopo il secondo esonero stagionale toccato ieri a Fabio Liverani. Lo apprende LaPresse.

Il tecnico romano aveva già ricoperto il ruolo di allenatore della Salernitana nel 2017 in Serie B quando sostituì l'esonerato Alberto Bollini, e successivamente nel 2021 nella massima serie al posto di Fabrizio Castori, anche quella volta con i granata ultimi in classifica. Nell'agosto successivo, Colantuono aveva ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile del club. Con Colantuono, in panchina dovrebbe restare Frank Ribery nel ruolo di assistente. Il francese continuerà dunque a far parte dello staff tecnico, così come avvenuto nella gestione di Pippo Inzaghi da inizio stagione. A quest'ultimo la società di Iervolino aveva chiesto un ritorno in panchina ma il tecnico avrebbe voluto un contratto di due anni e di fronte al no del club è stato costretto alle dimissioni