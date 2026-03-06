Serie A 31° turno: quando gioca la Lazo nel weekend di Pasqua - FOTO
Sul sito della Lega è stato appena pubblicato il comunicato relativo agli anticipi e i posticipi dell 31esima giornata di campionato. Il turno si aprirà sabato alle 15.00 con Sassuolo-Cagliari in contemporanea a Lecce-Atalanta, che però verrebbe spostata alle 15.00 di lunedì nel caso in cui i bergamaschi non dovessero riuscire ad accede ai quarti di finale di Champions League. Alle 18.00 è in programma Verona-Fiorentina, seguita in serata da Lazio-Parma.
La giornata di Pasqua comincia alle 15.00 con Cremonese-Bologna, che precede Pisa-Torino alle 18.00 e il primo big match di giornata, Inter-Roma alle 20.45.
Il programma di Pasquetta, invece, dipende dalla qualificazione dell’Atalanta ai quarti di Champions League dopo la doppia sfida contro il Bayern Monaco: se i bergamaschi non dovessero passare il turno, Udinese-Como si giocherebbe alle 12.30 con i ragazzi di Palladino impegnati alle 15.00 a Lecce. In caso contrario Udinese-Como si giocherebbe alle 15.00 e Lecce-Atalanta rimarrebbe programmata sabato pomeriggio.
Ultime due sfide tra le 18.00 e le 20.45: prima Juventus-Genoa e poi a seguire Napoli-Milan, per chiudere col botto la tre giorni di Pasqua.