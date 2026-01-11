Torino, Cairo conferma ancora Baroni: la decisione dopo l'Atalanta

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Torino ha deciso: si va ancora avanti con Marco Baroni. Per il tecnico fiorentino, reduce dal secondo ko consecutivo patito ieri sera alla New Balance Arena contro l’Atalanta e finito nel mirino delle critiche per la gestione della formazione iniziale - senza che ci fosse nessuno tra Simeone, Che Adams e l’ottimo Ilkhan -, si era aperto un clamoroso scenario di esonero ma questa mattina, fa sapere Sky Sport, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno ribadito all’allenatore la loro fiducia.

La società granata non intende infatti in alcun modo stravolgere la squadra, meno che mai alla vigilia di una settimana importante e ricca di impegni: il Torino, infatti, scenderà in campo di nuovo martedì sera all’Olimpico per affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia e tra una settimana, di nuovo con la Roma ma questa volta in casa, per il ventunesimo turno di campionato.

La fiducia nei confronti di Baroni non è solo una questione legata alla singola partita, ma riflette un progetto iniziato quest’estate con l’ex allenatore della Lazio. L’arrivo del direttore sportivo Gianluca Petrachi ha portato con sé delle nuove indicazioni e il ritorno di un volto noto, con il modulo che continua a essere il 3-5-2.