Udinese, Kabasele non dimentica la Lazio: "Gli abbiamo regalato due gol"

Ai microfoni di TV12 ha parlato il difensore dell'Udinese Christian Kabasele, che è tornato sulle prime cinque giornate di campionato tra cui la sconfitta contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Tre sconfitte consecutive? Abbiano regalato noi agli avversari. Con la Lazio abbiamo fatto bene per 60 minuti poi abbiamo avuto un calo fisico e regalato due gol. Con l’Inter quando riesci a segnare due volte minimo devi tornare con un punto. Abbiamo fatto troppi errori, col Cagliari uguale. Fa rabbia perché non siamo stati inferiori agli avversari ma abbiamo regalato episodi".

"Credo che giochiamo più o meno come l’anno scorso, forse con la voglia di essere più proattivi. Quando dobbiamo difenderci forse pensiamo troppo a fare un altro gol e soffriamo. Con la Lazio è successo così ed abbiamo preso una ripartenza decisiva quando potevamo tenere un punto. Nella testa di tutti c’è l’idea di essere protagonisti in questo campionato e di non pensare solo alla salvezza. Hanno pesato gli infortuni in difesa, siamo tra le peggiori difese della Serie A come l’anno scorso in questo periodo. Segniamo tengo ma siamo tra gli ultimi in difesa, dobbiamo trovare equilibrio e giocare tante partite con gli stessi difensori aiuta".