AURONZO GIORNO 3 - Lazio, fine seduta mattutina: si torna in campo nel pomeriggio

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 12:16: Finisce anche la corsa intorno al campo. I giocatori rientrano negli spogliatoi. Pedro si ferma a fare stretching. La seduta pomeridiana è fissata per le 17:30.

AGGIORNAMENTO ORE 12:10: I portieri chiudono il loro allenamento e rientrano in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 11:52: Si passa ora alla parte atletica: i giocatori, divisi in gruppi, corrono intorno al campo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:46: Termina anche la seconda fase di allenamento. I giocatori, alcuni stremati (Rovella e Cataldi) recuperano e si avvicinano a bere. Gila da bordo campo osserva il lavoro dei compagni. Baroni parla con Dele-Bashiru.

AGGIORNAMENTO ORE 11:38: Si rivede André Anderson: rientra in campo per un lavoro atletico.

AGGIORNAMENTO ORE 11:33: Fischia Baroni. I due gruppi recuperano e si invertono nelle metà campo. Dopo di che si riparte.

AGGIORNAMENTO ORE 11:24: Si riparte dopo qualche minuti di recupero. Si invertono solo le fasce.

AGGIORNAMENTO ORE 11:13: Nelle due metà campo iniziano dei lavori differenti. Squadra divisa: da una parte slalom e tiro in porta subito, poi scambio e cross in mezzo prima in una porta e poi nell'altra. Il resto (tra verdi, rossi e celesti) svolge un possesso palla a campo ridotto con le porticine e jolly a fondo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10: Il tecnico chiama il recupero. I giocatori si fermano a bere.

AGGIORNAMENTO ORE 11:07: Rimane a terra Rovella, colpito duramente da Vecino. Baroni ferma il gioco e il centrocampista si rialza.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00: Si invertono le due squadre: ora i rossi aspettano e difendono. Romagnoli passa con i celesti, Cataldi si alza sulla mediana di fianco a Vecino. Dele-Bashiru fa il trequartista. La prima rete dei celesti è di Tchaouna.

AGGIORNAMENTO ORE 10:57: In gol per i rossi solo il Taty Castellanos (prima di testa, poi due volte in tap-in).

AGGIORNAMENTO ORE 10:47: Inizia una partitella con difesa passiva solo in area di rigore. Attaccano i rossi, i celesti aspettano e difendono. Iniziano fuori Kamenovic, Akpa Akpro, Fares e Basic.

Rossi: Marusic, Romagnoli, Patric, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Cancellieri; Castellanos.

Celesti: Lazzari, Casale, Cataldi, Milani; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Noslin, Sanà Fernandes.

AGGIORNAMENTO ORE 10:43: Terminato il riscaldamento, si passa sul campo principale. La squadra, già divisa dai fratini, posiziona una porta sulla trequarti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:37: Dopo un breve colloquio con il mister tutta la squadra si sposta sul campo adiacente per iniziare il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 10:35: Si vede anche la squadra a bordo campo, che ora si riunisce sulla trequarti per parlare con Baroni e lo staff. Presenti tutti, unici assenti André Anderson e Mario Gila (infortunato).

AGGIORNAMENTO ORE 10:30: Entrano in campo i portieri tra gli applausi dei tifosi. Inizia il loro riscaldamento in porta sotto la tribuna.

Terzo giorno ad Auronzo di Cadore. In programma un'altra doppia seduta dopo quella di ieri. La Lazio scenderà sul prato dello Zandegiacomo alle 10:30 e alle 17:30. Lo staff tecnico di Marco Baroni è in campo per preparare il lavoro odierno. Gli spalti e la tribuna iniziano a riempirsi di tifosi.