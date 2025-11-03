DIRETTA - Lazio - Cagliari 0-0, duplice fischio: termina il primo tempo
Serie A Enilive | 10ª giornata
Lunedì 1° novembre 2025, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - CAGLIARI 0-0
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Hysaj, Provstgaard. All.: Sarri.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Folorunsho, Prati, Adopo; Gaetano; Borrelli, Esposito. A disp.: Radunovic, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kiliçsoy, Rodriguez, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Zé Pedro, Lovumbo. All.: Pisacane.
Arbitro: Sacchi; Assistenti: Mondin - Monaco; IV Uomo: Galipò; VAR: Paterna; AVAR: Di Paolo
Ammoniti: //
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 1' di recupero.
43' Sugli sviluppi del calcio di punizione una doppia chance per i sardi, prima con Folorunsho e poi con Luperto. Provedel gli sbarra la strada.
42' Scontro tra Borrelli e Romagnoli, il Cagliari conquista un calcio di punizione da posizione interessante.
40' Iniziativa di Zaccagni che cerca Marusic in area, ma i due non s'intendono. La palla è troppo lunga e il terzino non ci arriva.
36' Subisce fallo Cataldi, la Lazio guadagna un calcio di punizione.
31' Insiste la Lazio, ci prova anche Marusic con un tiro a giro. C'è la parata di Caprile con deviazione, altro angolo per la Lazio.
29' Altra occasione per la Lazio! Progressione di Lazzari che si spinge fino in area, serve Zaccagni che non la impatta bene e non centra la porta.
28' La Lazio sfiora in vantaggio! Palla perfetta di Zaccagni per Basic che va al tiro, ma la conclusione finisce alta sopra la traversa.
26' Altra chance dalla bandierina per i biancocelesti. Cataldi alla battuta, cross basso. C'è la deviazione di Palestra. Ancora corner.
24' Azione prolungata della Lazio in zona offensiva, Guendouzi prova una gran palla ma Palestra legge tutto e allontana il pericolo.
21' Il Cagliari guadagna un calcio di punizione da posizione interessante, fischiato da Sacchi dopo un fallo di Zaccagni su Zappa.
19' Prova a ripartire la Lazio con Isaksen che punta e duella con Luperto, poi sceglie di servire Dia. I biancocelesti trovano un varco, l'azione offensiva si conclude col tiro defilato di Guendouzi che viene respinto da Caprile.
17' La Lazio è tutta nella propria metà campo, il Cagliari prova a impostare ma non ci sono tanti spazi.
15' Gaetano per Folorunsho che prova la girata, c'è la parata di Provedel.
12' Ennesimo fallo su Zaccagni, questa volta è Borrelli a commetterlo. L'arbitro interviene, ma non estrae alcun cartellino.
11' Duello aereo tra Zaccagni e Mina, il capitano della Lazio subisce fallo e resta a terra.
9' Primo giro dalla bandierina anche per la Lazio! Cross di Basic, stretto sul primo palo. Borrelli respinge.
7' Buona uscita della Lazio con Gila che lancia Lazzari, quest'ultimo cerca in area Isaksen ma i due non s'intendono. Riparte il Cagliari.
5' Finisce a terra Zaccagni dopo un contrasto con Mina in area. Per Sachi però non c'è nulla, il gioco prosegue.
3' Primo giro dalla bandierina per il Cagliari. Gaetano alla battuta, Dia respinge. Sulla ribattuta prova la conclusione da fuori Prati, ma la palla finisce alta sopra la traversa.
1' Il primo pallone è gestito dalla Lazio.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match!
AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Nel pre gara ha parlato ai microfoni di Sky il ds Fabiani (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI) (QUI PER LE DICHIARAZIONI A DAZN)
AGGIORNAMENTO ORE 20:20 - Le parole di Danilo Cataldi nel pre partita di Lazio - Cagliari (QUI PER LE DICHIARAZIONI A SKY) (QUI PER LE DICHIARAZIONI A DAZN)
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Cagliari, gara valida per la decima giornata di Serie A. Appuntamento col calcio d'inizio alle 20:45.