Calciomercato Lazio: Bastos verso la conferma, ma il Levante non molla

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Levante continua il pressing per Bastos. Il difensore, impegnato con la sua Angola in Coppa d'Afria, piace parecchio agli spagnoli che vorrebbero portarlo in Liga. Dopo qualche sondaggio iniziale, gli iberici hanno offerto 5.5 per portare via il numero 15 da Formello. Il giocatore, però, piace molto a Inzaghi per la sua duttilità ed è difficile che il mister possa dare l'ok alla sua cessione. Bastos, nonostante qualche black out, ha chiuso la scorsa stagione in assoluta crescita ed è per questo che, secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, la società starebbe pensando di respingere gli assalti e confermarlo. In bilico ci sono Wallace e Radu, ma non l'africano che proverà a spingere l'Angola più avanti possibile nella competizione continentale. Un'estate intensa per il difensore di Luanda che, dopo la Coppa d'Africa, si aggregherà ai suoi compagni sotto la guida di Inzaghi. Mercato e Levante permettendo.

