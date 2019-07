Calciomercato Lazio, difesa ancora sotto esame: le opzioni

La difesa è un reparto su cui la Lazio sta lavorando tanto in questa sessione di calciomercato. Vavro oggi svolgerà le visite mediche ed è il primo rinforzo per Inzaghi. Piede destro, grande fisico, ma anche buona rapidità. Può fare il centrale, ma vista la presenza di Acerbi è plausibile pensare a un impiego sul centro-destra. Sul terzo difensore invece c'è un punto interrogativo.

CENTRO-SINISTRA - Radu sembra ormai fuori dai piani tecnici e ciò presuppone un'entrata di livello. Bastos si è espresso bene in quel ruolo nella seconda parte della stagione scorsa ma Inzaghi, pur utilizzandolo nelle rotazioni, non lo considera una primissima scelta assoluta. In entrata si parla sempre di Hinteregger, anche se l'Augsburg chiede più di 15 milioni. La rassegna stampa di Radiosei rilancia il nome di Biraschi. Il difensore del Genoa interessa tanto anche all'Atalanta che ha fatto dei passi concreti, ma la Lazio lo segue da tempo. In realtà lui è un centrale di piede destro, addirittura può essere adattato da terzino, difficile schierarlo a sinistra. Si parte da Vavro, ma la difesa è ancora sotto esame.

