Il Cts apre ai tifosi negli stadi: prima i 1.000 in A poi il 30% a Euro 2020

Incontro importantissimo quello che si è svolto ieri che vedeva da un lato il Comitato Tecnico Scientifico e dall'altra il mondo del calcio e del basket con Gabriele Gravina e Gianni Petrucci presidenti delle due federazioni. Il tema all'ordine del giorno è la riapertura parziale dei palazzetti e degli stadi ovviamente curva epidemiologica permettendo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'incontro si è diviso in due parti dove in una si è parlato anche degli Europei e della possibilità appunto di avere i tifosi. La Uefa ha fissato l'asticella al 50% del pubblico in base alle capienza dello stadio, che sarà in Italia l'Olimpico, ma l'obiettivo italiano è più prudente e parla di un 30%. Nel mentre, in primavera, si cercherà di riportare negli stadi italiani anche quei 1.000 che all'inizio della stagione erano stati concessi magari partendo proprio dal personale sanitario vaccinato.

