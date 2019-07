Lazio, Auronzo è dietro l'angolo: Radu rischia l'esclusione

Il 9 luglio è il giorno del raduno per Inzaghi e la squadra. La mattina visite mediche fino a giovedì, il pomeriggio corsa sui campi di Formello. Lunedì invece sarà la volta dello staff tecnico e dei fisioterapisti. Le vacanze sono finite, è il tempo delle convocazioni per Auronzo. L'interrogativo più importante riguarda Stefan Radu.

CONVOCAZIONE IN BILICO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la Lazio deve decidere se convocare o meno Radu. La convocazione è a rischio, anche se i motivi della rottura non sono stati comunicati. Si parla di rendimento scadente negli ultimi sei mesi e troppe assenze alla vigilia di partite clou. La società è disponibile a liberarlo a parametro zero, ma secondo alcuni media romeni il calciatore ha rifiutato tutte le proposte.

LA LISTA - I convocati sono attesi nelle prossime ore, per ora si possono abbozzare 26-27 nomi. Bastos e Lukaku arriveranno in corsa, il primo per la Coppa d'Africa, il secondo per la riabilitazione. A rischio oltre a Radu c'è Minala, mentre non partiranno Vargic, Kishna, Filippini, Lombardi, Rossi, Palombi e Di Gennaro, oltre agli ex Primavera da piazzare.

