Lazio, c'è del Sarrismo: sei la prima in Serie A per azioni con 10 passaggi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non è sicuramente ancora quella che ha in testa Sarri, ma la mano e il lavoro dell'allenatore si vedono. E sono i numeri a dircelo. Per esempio, se prendiamo il dato sulle azioni con almeno 10 passaggi, i biancocelesti sono la squadra che ha registrato più sequenze su azione di almeno 10 passaggi in Serie A (575). Lo riporta la rassegna di Radiosei. Inoltre, la Lazio guida la classifica della percentuale di passaggi riusciti in campionato (86,9%).

Lazio, Sarri può battere Inzaghi: c'è un risultato che manca da 7 anni

Lazio, rinnovo di Sarri e rivoluzione: le tappe della vicenda

Torna alla home