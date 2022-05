Lazio, Sarri può battere Inzaghi: c'è un risultato che manca da 7 anni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole chiudere al meglio le ultime tre partite di campionato contro Samp, Juventus e Verona per finire in crescendo e centrare un risultato che le manca da 7 anni: fare più punti nella seconda metà di stagione. Come si legge sulla rassegna di Radiosei, non succede dalla Serie A 2014-2015, quella chiusa con la trasferta da brividi a Napoli (2-4) e il terzo posto con Pioli, che i biancocelesti sommano più punti nel girone di ritorno di quelli fatti all'andata. Alla Lazio servono 4 punti per arrivare a quota 32 nel ritorno e superare i 31 del girone d'andata. Durante il ciclo di Simone Inzaghi non è mai accaduto che nel ritorno fossero stati messi da parte più punti dell'andata, vediamo se Sarri ne sarà capace.

Calciomercato Lazio, si insiste su Casale e Parisi. Piace Grillitsch

Lazio - Sampdoria, la vendita dei tagliandi procede spedita: il dato

Torna alla home