Lazio | Castellanos, l'obiettivo ora è migliorarsi: da superare quota 10 gol

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha voluto pungolare Taty Castellanos sostendendo che può fare più gol rispetto allo scorso anno e l’argentino ha raccolto subito la sfida: rete a Como, un’altra al Verona, anche se quella della prima giornata è stata annullata per fuorigioco. Due centri in due partite che confermano la voglia di Taty di superare se stesso. Nella passata stagione aveva toccato quota dieci gol in Serie A, nonostante due mesi di stop per infortunio. Dopo i sigilli con Cagliari e Monza, lo stop di Napoli lo aveva frenato proprio nel momento migliore. Tornato a marzo, ha chiuso con la doppia cifra, ma ora l’obiettivo ora è alzare l’asticella.

Castellanos, spiega il Corriere dello Sport, non è un centravanti classico: per tecnica e visione sembra quasi un numero 10, capace di assist preziosi. Alla Lazio, però, serve anche in versione bomber. Ecco perché Sarri lo sta spingendo a diventare più egoista sotto porta. Il gol di Como, nato da un lancio di Gila, e la prestazione contro il Verona lo dimostrano: sa muoversi da punta d’area ma anche da regista offensivo, come nelle azioni che hanno portato ai gol di Guendouzi e Zaccagni.

Dopo un primo anno complicato, segnato dal peso dell’alternanza con Immobile e da qualche incomprensione col tecnico, oggi Taty appare più maturo. In primavera aveva criticato l’eccessiva attenzione ai numeri e confessato di aver sofferto le panchine dei primi tempi con Sarri, ma adesso guarda avanti. Dopo il colpo al Verona, i prossimi obiettivi sono Sassuolo e soprattutto la Roma: un gol nel derby sarebbe la consacrazione da bomber vero.