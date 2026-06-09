Lazio, Cataldi lavora a Formello: la richiesta di Gattuso prima del ritiro
RASSEGNA STAMPA - Vacanze di lavoro per Danilo Cataldi. Dopo l'intervento di fine maggio a Barcellona per risolvere la pubalgia che l'ha costretto a saltare l'ultima parte di stagione, sta lavorando da solo a Formello. Come riporta il Messaggero, si tratta di qualche altro giorno di riabilitazione - ha parlato con Gattuso che gli ha dato i 'compiti estivi' - prima di godersi il mare e le vacanze in famiglia.
L'obiettivo di Cataldi è quello di essere pronto per il ritiro, mettendosi a disposizione del nuovo allenatore della Lazio. Nella prima parte di preparazione (10 luglio visite, il 13 gli allenamenti), il centrocampista biancoceleste dovrebbe iniziare con dei carichi minori per poi chiaramente mettersi alla pari col gruppo, progressivamente.