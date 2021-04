Lazio, Inzaghi a distanza sostiene i suoi e chiede l'ultimo sforzo

"Non sottovalutiamo il Benevento. Vinciamole tutte, una alla volta". Memore del pareggio dell'andata, questo è quanto Simone Inzaghi ha chiesto alla squadra alla fine dell'ultimo allenamento in vista della partita. Rigorosamente da casa perché ancora positivo, il mister laziale non ha voluto rinunciare a stare vicino alla squadra in questo momento complicato della stagione, dove ogni partita può risultare decisiva. I ragazzi hanno risposto presente alla chiamata del tecnico: "Mister, vinciamo anche per te". Questa sarebbe stata la risposta del gruppo riportata dalla rassegna stampa di Radiosei. Vincere oggi significherebbe sfruttare anche i vari incroci tra le squadre che stanno ai piani alti. Il Benevento, dal canto suo, vuole portare a casa i tre punti per assicurarsi la salvezza il prima possibile. Non sarà una gara semplice, Inzaghi lo sa e per questo soffre a stare lontano dal campo, ma si fida ciecamente del suo staff. Vincere per la Champions, vincere per il mister. Vincere. Ecco cosa deve fare la Lazio per far sorridere il suo allenatore anche se a distanza.

