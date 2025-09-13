Lazio, Romagnoli torna al centro della difesa: prove generali per il derby

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ritrova il suo perno difensivo. Dopo la squalifica, Alessio Romagnoli è pronto a rientrare al fianco di Mario Gila. Una coppia che Sarri ha sempre immaginato come modello ideale di centrali, ma che finora ha potuto testare soltanto in allenamento e nelle amichevoli. Domani, contro il Sassuolo, arriverà la prima vera prova sul campo, una sorta di generale in vista del derby del 21 settembre.

Con Baroni i due hanno dovuto adattarsi a un contesto instabile, segnato da squilibri tattici e continui scossoni. Ora, con Sarri, l’obiettivo è trasformarsi (di nuovo) in un muro solido, capace di reggere non solo per merito dei singoli, ma grazie a tutta la fase difensiva. Il ritorno di Romagnoli non è soltanto un fatto tecnico, ma anche simbolico. È il leader della retroguardia di Sarri sin dalla prima esperienza con lui e la sua presenza dà garanzie nei movimenti difensivi, in costruzione e persino sui calci piazzati, dove l’anno scorso - come ricorda il Corriere dello Sport - ha firmato cinque reti complessive, due delle quali in campionato (una proprio nel derby del 13 aprile).

Per Sarri, Romagnoli è il prototipo del difensore centrale ideale. E le parole di stima sono reciproche: "È il miglior allenatore che abbia mai avuto – ha detto Alessio – perché cura la fase difensiva in maniera maniacale. Ci troviamo bene con lui sia in campo che fuori". A conferma, anche le lodi del tecnico: "Tatticamente è di altissimo livello, guida la linea con attenzione e applicazione. Per caratteristiche è perfetto per i nostri movimenti".