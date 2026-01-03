Lazio, si riflette sulla cessione di Mandas: il club prende tempo
RASSEGNA STAMPA - La posizione di Mandas alla Lazio non è più così definita come sembrava fino a poco tempo fa. Il portiere greco aveva manifestato la volontà di partire per trovare maggiore continuità, ma oggi la sua uscita non è più scontata. Il portiere spinge per giocare con più regolarità, ma Sarri non è convinto di privarsene. L’allenatore lo lascerebbe partire solo in presenza di un sostituto ritenuto all’altezza. In questo senso era stato ipotizzato uno scambio con Leali del Genoa, operazione che al momento resta in stand-by nonostante l’ok arrivato dallo staff tecnico.
La Lazio, intanto, valuta seriamente l’idea di trattenerlo almeno fino a giugno, per poi ridiscutere la sua posizione in estate. Dalla Premier League, scrive il Corriere dello Sport, nei mesi scorsi, erano arrivate proposte da circa 20 milioni di euro: una valutazione che Lotito non ha intenzione di abbassare. Mandas, però, non vuole restare in panchina a tempo indefinito. Nonostante l’assenza delle coppe europee, la Lazio ritiene fondamentale avere due portieri affidabili.
Gli scenari restano aperti. Il mercato è appena iniziato e ogni situazione verrà valutata passo dopo passo. Molto dipenderà dalle mosse di Mandas, che nei mesi scorsi era determinato a partire: resta da capire se ora rivaluterà l’ipotesi di restare. In prospettiva futura, alla Lazio piace Filip Stankovic, figlio di Dejan, oggi al Venezia: riscattato dall’Inter in estate, con i nerazzurri che mantengono una percentuale importante sulla futura rivendita.