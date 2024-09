Lazio - Verona, il dato sui biglietti parla chiaro: i numeri

RASSEGNA STAMPA - La Lazio torna in campo. Lunedì sera i biancocelesti affrontano il Verona nella quarta giornata di Serie A. Zaccagni e compagni, però, non potranno contare sul colpo d'occhio visto contro il Milan. La politica dei prezzi dei biglietti, infatti, si sente nei numeri. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, sono stati venduti appena 2400 tagliandi per il monday match che porta il totale poco sopra i 30mila tifosi presenti. La decisione, spiegata da Lotito ieri, ha acceso il popolo laziale che ha aspramente criticato la scelta societaria.

Pubblicato il 13/09 alle 08.45