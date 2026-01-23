Lazio, via Romangoli. Se parte anche Mandas sarà record di plusvalenze
RASSEGNA STAMPA - Romagnoli sarà solo l’ultimo della lista. In casa Lazio procedono senza sosta le cessioni, mai così tante in una sessione di mercato di gennaio.
Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero con l’addio di Romagnoli, che a meno di clamorosi colpi di scena andrà all’Al-Sadd, Lotito si libera dell’ingaggio più pesante della rosa, 9 milioni lordi per un altro anno e mezzo, e ne colleziona altri 8 di plusvalenza visto che Romagnoli era arrivato alla Lazio a parametro zero dal Milan.
Di fatto dopo le cessioni di Guendouzi, Castellanos e Romagnoli il guadagno in conto capitale può superare quello del 2004 se si concretizzerà anche la cessione di Mandas pagato appena 750mila euro dall’Ofi Creta e che potrebbe approdare al Bournemouth portando nelle casse della Lazio 3 milioni per il prestito e 17 in caso di qualificazione in Europa del club inglese.
