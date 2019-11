FORMELLO - Lazio, Inzaghi chiede ritmo e prende tempo. A riposo Caicedo

FORMELLO - Il Sassuolo si avvicina. Le prove tattiche pure, nel senso che a sorpresa non sono ancora iniziate e Simone Inzaghi ha preso altro tempo prima di esercitare la squadra sui movimenti in vista di domenica. Innanzitutto vuole vedere il giusto ritmo. Lo ho trovato nel pomeriggio dopo la strigliata di ieri, servita per rialzare la concentrazione. La sosta è alle spalle e domenica non si può sbagliare l’approccio. La rosa, intanto, è tornata al completo o quasi. Gli assenti, oltre all’infortunato Marusic, sono Berisha e Caicedo. L’ecuadoriano, rimasto a Formello durante la pausa di campionato, oggi non era in campo con il resto dei compagni. Semplice riposo precauzionale. Problema muscolare, al contrario, per il kosovaro. Si è fermato di nuovo dopo gli impegni con la propria nazionale.

ATTESA. Dall’infermeria è rientrato Radu, recuperato a pieno dalla lesione di primo grado rimediata a San Siro. Si allena da inizio settimana in gruppo, sarà a disposizione per la trasferta di Reggio Emilia, dove dovrebbe ritrovare una maglia da titolare sul centrosinistra. Il dubbio maggiore di formazione riguarda il lato opposto della linea a tre: è una corsa a tre tra Patric, Luiz Felipe e Bastos. Pochi punti interrogativi sul resto dell’undici iniziale: Lazzari e Lulic larghi, Milinkovic e Luis Alberto con Leiva in mezzo, davanti la coppia Immobile-Correa.

Pubblicato il 21/11 alle 17.15