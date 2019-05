Calciomercato Lazio, possibile addio Caicedo: i dettagli

Dopo una stagione complicata, Caicedo quest'anno si è ripreso la Lazio. Le sue prestazioni, quando chiamato in causa, hanno conquistato il pubblico sugli spalti: il graffio della pantera ha colpito più volte durante il campionato. Eppure, sul suo futuro alcuna certezza. Come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, quella di domani potrebbe essere addirittura la sua ultima partita all'Olimpico. Il suo contratto è in scadenza nel 2020, se dovessero arrivare proposte importanti sarà difficile rifiutare. Dalla Cina e dagli Emirati Arabi hanno puntato gli occhi sull'attaccante. Al quale, dal canto suo, sembrerebbe non dispiacere la possibilità di muoversi in quella parte di mondo. Come testimonia il suo profilo Instagram, molto spesso Caicedo va in vacanza con la moglie a Dubai. All'inizio del 2014, era stato anche tesserato per un breve periodo con l'Al Jazira di Abu Dhabi. Se si dovesse sedere al tavolo per ridiscutere i termini del contratto, in scadenza appunto nel 2020, Caicedo difficilmente lascerà Roma. Oggi guadagna 1,6 milioni di euro e cerca un aumento. La Lazio, dal canto suo, sta guardando sul mercato per ringiovanirsi. Con la vendita di Caicedo sarebbe possibile concludere una plusvalenza: 2,5 i milioni di euro spesi per prelevarlo dall'Espanyol nel 2017.

