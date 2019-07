PAIDEIA - Lazio, secondo giorno: che abbraccio per Milinkovic. Arriva Luis Alberto - F&V

Ore 10.40 - Nel frattempo, al centro Isokinetic si stanno svolgendo i test atletici di chi ieri ha effettuato le visite mediche: Cataldi, Jorge Silva, Proto, Guerrieri e Patric.

Ore 10.15 - Appena terminate le visite mediche, Caicedo ha rilasciato una dichiarazione importante sul proprio futuro.

Ore 10.00 - E' il turno di Luis Alberto, accolto con affetto dai tifosi presenti. Solito selfie e autografi di rito, poi l'ingresso in Paideia.

Ore 9.30 - Ecco Milinkovic. Il serbo non fa in tempo a scendere dalla macchina che viene subito circondato da ragazzi e bambini. Autografi e selfie ricordo. Poi alcuni tifosi coraggiosi lo implorano: "Ti prego resta". La risposta è sempre la stessa, la linea scelta dal serbo quest'estate è ancora il silenzio.



Ore 9.20 - Dopo André Anderson arriva in Paideia anche El Tucu Correa, grande abbraccio dei tifosi anche per lui.



Ore 8.30 - Il primo ad arrivare è Lucas Leiva, seguito poi da Felipe Caicedo. Una ventina di tifosi si sono radunati fuori dalla clinica per scattare foto e farsi firmare autografi dai propri beniamini. Tanta attesa per Milinkovic.



Seconda giornata di visite mediche. Tocca a Leiva, Caicedo, Correa, André Anderson, Milinkovic e Luis Alberto. Dalle 8.30 in poi i calciatori sfilano in Paideia per gli accertamenti di idoneità sportiva. La preparazione è iniziata: il raduno di ieri a Formello, stamattina di nuovo in clinica, nel pomeriggio un altro allenamento. Programma fitto fino a venerdì, quando la squadra partirà per Auronzo di Cadore.

