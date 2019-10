PAGELLE - Celtic - Lazio, Lazzari un furetto. Strakosha non è reattivo

STRAKOSHA 5: Ok, sarà pure coperto da Vavro quando Christie calcia in porta, ma non ha un minimo di reattività. Il tentativo è centrale e lui spinge pochissimo sulle gambe. Non era al meglio, però non può essere una giustificazione. Sul colpo di testa di Jullien nemmeno ci prova.

BASTOS 5,5: Che forza nelle gambe. Ma anche che disattenzioni: non si fa mai saltare, però qualche regalino lo deve concedere per forza, pure in una partita tonica. Sbaglia un passaggio al limite che per poco non regala il pari anticipato al Celtic, poi si fa sfuggire Jullien sul corner letale del 2-1.

VAVRO 6,5: Centrale della linea a tre come era successo nel secondo tempo col Rennes. Sembra più sicuro, meno uno contro uno e più chiusure alle spalle dei due compagni di reparto. Salva sul pasticcio di Bastos, era un tiro a porta vuota o quasi. Non ci riesce sulla conclusione di Christie, gli passa vicinissima al corpo.

ACERBI 6,5: Si sposta sul centrosinistra, per lui la posizione non è un problema. La concentrazione non gli manca mai: contrasta, ci mette il cuore e si spinge anche nella metà campo del Celtic.

LAZZARI 7: Scatto da centometrista, ha scelto lo stadio più suggestivo per realizzare il primo gol con la Lazio. Correa gliela dà coi giri giusti, lui controlla e la infila sotto la traversa. Regala un momento magico al “The Paradise”: zitti in 60mila, urlano solo i laziali nel settore ospiti. Le discese continuano nel secondo tempo, Milinkovic e Parolo non le sfruttano a dovere.

PAROLO 5: A questi ritmi va un po’ in difficoltà. I centrocampisti del Celtic mordono dall’inizio alla fine della partita. Il meglio lo dà negli inserimenti, purtroppo si fa murare da mezzo metro da Forster: poteva calciare meglio.

LEIVA 6.5: L’inno è lo stesso di quando era a Liverpool, conosce l’aria che si respira in stadi del genere, la utilizza a suo vantaggio trascinando i compagni con il carisma che si è portato dietro dalla Premier. Si abbassa in mezzo ai centrali sui cross dal fondo, un paio di chiusure fondamentali.

MILINKOVIC 6,5: Domina i palloni alti, i rinvii di Strakosha - grazie alle sue spizzate - diventano azioni pericolose. Manda in porta Correa dopo una giocata straordinaria a centrocampo, chiude alle spalle di Immobile.

JONY 5: Soffre tantissimo, fisicamente e tecnicamente. Sbaglia passaggi a ripetizione, appoggi semplici per uno con quel mancino. Esce appena il Celtic pareggia, un cambio già deciso con la Lazio in vantaggio.

Dal 69’ LULIC 5,5: Porta maggiore equilibrio sulla sinistra, ma neanche una giocata degna di nota.

CORREA 5: I difensori del Celtic lo mangiano fino a un soffio dall’intervallo, poi finalmente riesce a girarsi e a puntare la porta: ecco la palletta perfetta per Lazzari che gli passa vicino a 200 all’ora. Il difetto? Sempre lo stesso: nella ripresa ha il pallone del ko, grazia il Celtic sparando sul palo e poco dopo arriva il pareggio scozzese.

Dal 73’ IMMOBILE 5,5: No Ciro, non ti mettere anche tu: chiude troppo il tiro, diagonale sbilenco che non permette alla Lazio di ripassare avanti. Di solito, da lì, non sbaglia mica.

CAICEDO 6,5: Gioca con gli sportelli aperti per reggere agli urti con gli avversari: lo pressano, lo picchiano, eppure resiste e manovra bene il pallone permettendo ai compagni di salire. In più, un filtrante d’oro per Immobile.

Dall’85 CATALDI sv Sarebbe stato 7 pieno senza il miracolo di Forster.

ALL. INZAGHI 5,5: Paga gli errori nell’area del Celtic. Gol mangiato da Correa, ecco l’1-1. Sbaglia Immobile, sorpasso scozzese. Ora la situazione in classifica è complicatissima.

CELTIC (4-2-3-1): Forster 7; Elhamed 5,5 (Bitton 6), Ajer 6, Jullien 5,5, Bolingoli-Mbombo 5,5 (Hayes sv); Brown 6, McGregor 6; Forrest 6, Christie 6,5, Elyounoussi 5 (Rogic 6); Edouard 6,5. All. Lennon 6.

Pubblicato il 24/10 alle 22:50