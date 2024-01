Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano avvisa: "Attenzione a Simeone!"

CALCIOMERCATO LAZIO - Fin dai tempi dell'Hellas Verona il profilo di Giovanni Simeone è sempre stato gradito a Formello come eventuale sostituto di Ciro Immobile. Prima di fiondarsi su Castellanos e del riscatto applicato dal Napoli lo scorso giugno, la Lazio aveva mostrato un nuovo interesse per il figlio d'arte. Oggi la situazione sembrerebbe ripetersi, secondo le ultime indiscrezioni l'attaccante argentino è tornato di moda nel quartier generale biancoceleste, ma la sensazione è che per arrivare a lui bisognerebbe fare non pochi sacrifici tanto a livello di rosa, quanto economico. Nel frattempo, però, anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano invita a prestare attenzione sul futuro di Simeone. Lo scarso minutaggio con il Napoli lo starebbe spingendo, nonostante l'ottimo rapporto con il club, a meditare su un possibile addio davanti a una buona proposta, scatenando così un domino di mercato destinato a stravolgere gli ultimi giorni di gennaio. Cosa farà la Lazio?

🇦🇷 Gio Simeone could be one to watch among strikers in potential domino in late January.



Cholito could leave Napoli in case of good proposal as he’s currently struggling with game time despite his performances.



Relationship with Napoli remains good but it’s open situation. pic.twitter.com/mZx1CPoQW4