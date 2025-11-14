Calciomercato Lazio, il caso Dele-Bashiru: i possibili scenari

La situazione legata a Dele - Bashiru è un caso da risolvere. Il centrocampista è finito fuori lista dopo un infortunio, scalpita per tornare in campo ma l'ultima parola spetta a Sarri

CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo i tre tagli, la Lazio valuta anche la posizione di Tavares ma deve risolvere pure il caso Dele-Bashiru. Sarri, ricorda Il Corriere dello Sport, l’ha tagliato per infortunio favorendo il reintegro in rosa di Basic, il croato era finito ai margini del progetto. Il nigeriano potrà rientrare solamente se a lasciargli il posto sarà un altro compagno, non vale invertire il cambio.

In difesa, i margini di manovra sono pochissimi dal momento che i terzini hanno accusato tutti problemi. A centrocampo non ci sono possibilità e l’unica opzione è in avanti con Noslin, ma si pone un altro problema nel caso in cui Dia dovesse partire per la Coppa d’Africa. Questo, riporta il quotidiano, sarà un argomento discusso nel vertice che avverrà tra il presidente Lotito, il ds Fabiani e Sarri.

Il centrocampista intanto, ha recuperato e risolto i problemi fisici legati allo stiramento che lo hanno messo fuori per oltre un mese. Freme, vuole risposte e tornare in campo. Anche per lui, in ballo c’è la convocazione in Coppa d’Africa. Ha saltato due convocazioni con la selezione e ora è a rischio. Tutto dipenderà dalle scelte del tecnico toscano: se reintegrarlo o tenerlo fuori fino a gennaio quando i cambi saranno liberi. Inoltre, tra i sacrificabili c’è anche il suo nome. L’allenatore se ne priverebbe per fare spazio a qualcun altro. Il club, nella finestra invernale, vorrebbe cederne solo uno tra lui e Belahyane. Se l’ex Hatyspor sarà fuori lista, non sarà cedibile a gennaio. Ma non c’è più tempo, una decisione andrà presa entro la fine della pausa.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE