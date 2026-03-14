DIRETTA | Lazio Primavera - Juve 0-1: Tiozzo la sblocca dopo 2'
Primavera 1 | 30ª giornata
Sabato 14 marzo 2026, ore 13:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Cangemi, Santagostino, Munoz, Farcomeni, Cuzzarella; Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Iorio. All.: Francesco Punzi.
JUVENTUS: Radu, Montero, Finocchiaro, Leone, Verde, Durmisi, Vallana, Grelaud, Tiozzo, Borasio, Makiobo. A disp.: Nava, Huli, Milia, Keutgen, Comellas, Sylla, Bellino, Ceppi, Bracco, De Brul, Gielen. All.: Simone Padoin
Arbitro: Aldi (sez. Lanciano)
Assistenti: Bosco - Di Carlo
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
8' - Bianconeri ancora pericolosi. Tiozzo si libera al limite dell'area e lascia partire un potente sinistro che termina di poco largo.
2' - Gol della Juventus. I bianconeri vanno avanti al primo affondo grazie a un tiro di Tiozzo, che trafigge Pannozzo grazie alla deviazione di Pernaselci.
1' - Fischio d'inizio, il match è partito!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Juventus, gara valida per la trentesima giornata di campionato. Reduce dal ritorno alla vittoria contro il Bologna, la squadra di Punzi cerca il secondo successo consecutivo, che permetterebbe di andare a meno uno dai bianconeri, ottavi in classifica con 42 punti, oltre che acquisire un buon divario sulla zona retrocessione. Appuntamento alle ore 13:00 per il calcio d'inizio.