DIRETTA | Lazio Primavera - Roma 0-0: il palo ferma Canali
Primavera 1 | 34ª giornata
Domenica 19 aprile 2026, ore 13:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): D'Alessio; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Ferrari, Santagostino, Canali; Serra, Przyborek. A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Iorio, Cangemi, Sana Fernandes. All.: Francesco Punzi
ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Marchetti, Panico, Bah, Cama; Maccaroni, Almaviva; Arena. A disp.: Zelezny, Di Nunzio, Della Rocca, Mirra, Zinni, Arduini, Morucci, Lulli, Guaglianone, Paratici, Forte. All.: Federico Guidi
Arbitro: Ubaldi (sez. Roma 1)
Assistenti: Brunozzi - Lauri
Marcatori: /
Ammoniti: Terlizzi (R).
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
24' - Santagostino dribbla Terlizzi che lo stende: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.
22' - Farcomeni ci prova da fuori, pallone alto.
15' - Palo della Lazio! Canali incorna da pochi passi imbeccato da Przyborek e trova una gran risposta di De Marzi, che respinge aiutato dal palo.
10' - Ritmi bassi, ancora nessun pericolo.
1' - Primo squillo della Roma con Marchetti, tiro sull'esterno della rete.
1' - Inizia il match
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Roma, gara valida per la trentaquattresima giornata di campionato. Dopo il successo in rimonta ottenuto nel derby d'andata, i biancocelesti cercano il bis al Fersini per avvicinarsi ulteriormente alla salvezza aritmetica. Di fronte i giallorossi di Guidi che, per continuare a sognare la vittoria del titolo, andranno a caccia dei tre punti. Appuntamento alle ore 13:00 per il fischio d'inizio.