Lazio - Atalanta, lo sfogo di Gasperini non va giù a Immobile

Non ci sta Ciro Immobile, le accuse mosse da Gasperini nel post partita di Lazio - Atalanta continuano a non andare giù all'attaccante biancoceleste. Il tecnico della Dea ha cercato una giustificazione alla clamorosa rimonta subita attaccandolo, la Lazio lo ha subito difeso prendendo posizione ma l'amarezza per le parole di Gasperini resta. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, secondo Marco Sommella Ciro era "deluso, nervoso e molto dispiaciuto". Sommella, amico e agente di Immobile, parla di dichiarazioni gravi e inaccettabili da parte di Gasperini, che lasciano il giocatore campano arrabbiato perché arrivano da un allenatore esperto, non da un tifoso, e perché sono parole che potrebbero avere conseguenze nel lungo periodo, mettendo in dubbio la sua correttezza. Insomma, una caduta di stile, quella di Gasperini, che non può essere digerita facilmente.

LAZIO, IMMOBILE INSEGUE I SUOI RECORD

LAZIO - ATALANTA, CAMBIASSO SUI RIGORI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE