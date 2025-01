Lazio, Baroni a Dazn: "Vogliamo la continuità! Ho tolto Rovella perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Dazn, a poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Fiorentina, il tecnico Marco Baroni ha presentato la sfida, spiegando anche la scelta di schierare Dele-Bashiru al posto di Rovella:

"Il pensiero è già a oggi, l'avversario è difficile. Vogliamo continuare il percorso, ci serve continuità, dobbiamo alzare il nostro livello e fare una partita di attenzione, compattezza e dedizione. Dele-Bashiru mediano? lui è un ragazzo che sta crescendo, ha grande fisicità e qualità, sta cominciando a pensare più veloce sul campo, questa è la grande crescita. Lui ha bisogno di spazio davanti, in questo ruolo può darci quella profondità che serve anche al mediano. L'ho messo anche per far rifiatare Rovella che non ha problemi fisici, sarà della partita. Per la strategia di gara l'abbiamo pensata così, sarà importante chi entrerà. Io voglio alzare il livello della mentalità e delle personalità, la squadra lo fa, deve trovare la gioia nel fare ciò che produciamo in allenamento. Il girone di ritorno sarà difficile. Per alzare il livello bisogna alzare quello mentale".