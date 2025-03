Lazio, Baroni a Sky: "Nuno Tavares e Rovella fuori? Ne ho parlato con lo staff..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita di Lazio - Udinese, l'allenatore biancoceleste Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky delle scelte dei titolari da schierare questa sera in campo e della giusta mentalità che serve per lottare contro una squadra di alto livello come quella di Runjaic:

"Scelte dei titolari? Rovella e Tavares erano giocatori a rischio, in questo momento con 3 partite in 6 giorni non mi sembrava il caso di farli scendere dal primo minuto. Ne ho parlato con lo staff e ho deciso di non farli partire titolari. Vecino ha una mobilità in campo che può ricoprire anche quella posizione tra le linee. Ho fducia in tutti i ragazzi perché siamo a una settimana decisiva, dobbiamo essere pronti e lo siamo.

Oggi affrontiamo squadra che è in salute, ha corsa, fisicità, per noi è una gara in cui non dobbiamo sbagliare niente nello spessore di prestazione. Serve mentalità, attenzione, partecipazione. Non si deve pensare al risultato ma all'aspetto prestativo, con questo avversario non devi scendere dal punto di vista della prestazione anche fisica".