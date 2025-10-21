Lazio, carta bianca a Sarri: i profili richiesti per il mercato di gennaio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - "Mi stanno dicendo che deciderò io chi è cedibile, se non mi prendono di nuovo per il c.... Il mercato potrebbe essere libero". Così Sarri dalla pancia della New Balance Arena di Bergamo. Ancor prima, Fabiani aveva sveltato che : "Le valutazioni si faranno con Sarri, se ci renderemo conto di dover intervenire lo faremo". E in questo momento di attese, Sarri si aspetta acquisti rimanendo ancora piccato per le vicende estive. Come riporta il Corriere dello Sport, la società crede che l’organico sia competitivo e non è contenta delle frecce avvelenate di Mau Ora la domanda è: davvero concederà carta bianca a Sarri sul mercato in uscita e in entrata? Lotito glielo ha garantito dopo il bluff estivo ma non gli ha mai dato carta bianca sapendo che i costi, con il toscano al comando, lieviterebbero.

Da gennaio per rinforzare la squadra Sarri chiede una mezzala e un attaccante. Basic non è più un fantasma ma non basta. Dele-Bashiru non si sa quando lo reintegrerà, mentre in attacco aggiungerebbe Insigne, che crea distanza tra lui e Fabiani, quest’ultimo convinto di dover puntare su giovani. Non solo, Sarri cambierebbe volentieri Castellanos e Tavares, al netto che arrivino offerte.

Dall’altra parte di Formello però ci sono Lotito e Fabiani, obbligati a fare plusvalenze puntando sul player trading. Peccato però che i due dei giocatori che potevano garantire incassi e plusvalore erano Mandas (svalutato perché relegato in panchina) e Dele-Bashiru (tagliato momentaneamente per l’infortunio). La Lazio deve inviare i conti fotografati al 30 settembre alla nuova commissione di vigilanza, e avrà tempo fino a metà novembre. Se la società potrà fare un mercato a saldo zero o libero si saprà a dicembre.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.