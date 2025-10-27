Lazio - Juve, gestione indecente di Colombo: i quotidiani lo massacrano

RASSEGNA STAMPA - Una partita importante e delicata come quella tra Lazio e Juve meritava forse una gestione arbitrale più attenta ed esperta. Il fischietto comasco Andrea Colombo spesso e volentieri si è fatto cogliere impreparato davanti a situazioni che richiedevano un suo intervento più fermo.

GLI EPISODI - Il mancato giallo a Locatelli per una scivolata su Gustav Isaksen è il primo errore in una partita in cui negherà il rosso a McKennie per doppia ammonizione - il fallo su Guendouzi è SPA, quindi prevedeva l'estrazione del secondo giallo - e, probabilmente, un calcio di rigore alla Juve per uno 'step on foot' di Mario Gila su Francisco Conceicao nell'area di rigore della Lazio. Queste ultime due sono le sviste più evidenti di una direzione arbitrale che ha fatto acqua da tutte le parti e che, dopo il triplice fischio, è stata giudicata duramente anche dalle pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Colombo 5: "Colombo chiude una giornata difficile per gli arbitri di Rocchi. Manca un possibile secondo giallo per McKennie (vero, tocca il pallone ma...), manca un possibile rigore per la Juve (la faccia di Gila dopo il pestone su Conceicao vale più di mille immagini), la seconda sa quasi di compensazione per la prima. Non solo, ma nella gestione disciplinare assolutamente insufficiente, a beneficiarne sono stato anche Locatelli, graziato dal giallo nel primo tempo, poi giustamente ammonito per la spallata a Isaksen, e Kelly".

GAZZETTA DELLO SPORT - Colombo 4,5: "La partita "esplode" nella ripresa. E a Colombo scappа di mano. Due gli errori gravi, uno per parte. Il primo al 56': manca il secondo giallo a McKennie per una spallata evidente a Guendouzi. L'arbitr onon fischia nulla, ma era fallo con azione promettente interrotta (spa). Quattro minuti dopo manca un rigore al bianconeri: il piede sinistro di Gila va su quello destro di Concelçao in area. Il penalty c'era. lI Var non interviene".

TUTTOSPORT - Colombo 5;

LA STAMPA - Colombo 5;

IL TEMPO - Colombo 4,5;

IL RESTO DEL CARLINO - Colombo 5;