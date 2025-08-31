Lazio - Verona, le formazioni ufficiali: torna Rovella dal 1', le scelte in attacco
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Harroui, Bradaric; Giovane, Sarr. A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Frese, Belghali, Slotsager, Bella-Kotchap, Kastanos, Niasse, Al-Musrati, Mosquera, Ajayi, Vermesan. All.: Zanetti.
