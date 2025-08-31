Lazio, la società celebra Zaccagni: "L'arciere è tornato!" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Quasi mesi dopo l’ultima volta Mattia Zaccagni è tornato a segnare con l’aquila sul petto. Il capitano della Lazio ha infatti trafitto Montipò e siglato la seconda rete biancoceleste nella sfida dell’Olimpico contro il Verona.

Un gol importantissimo per la squadra e anche per Zaccagni che finalmente è tornato ad esultare scoccando la sua celebre freccia. Anche la società lo ha celebrato con un post social: “L’arciere è tornato in azione!”.

