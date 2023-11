Pancaro: "Lazio in calo? Siamo solo a novembre! Sarri il migliore in assoluto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito all’imminente derby capitolino, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Giuseppe “Pippo” Pancaro, pilastro della Lazio tra il 1997 e il 2003.

Torniamo indietro nel tempo a un “tuo” derby capitolino…

“Ne cito quattro. Quattro come quelli che vincemmo, in un colpo solo, contro la Roma tra campionato e Coppa Italia (stagione 1997-1998 ndr). Che grande soddisfazione. Ne vado ancora orgoglioso oggi di quel filotto”.

Come commenti il rendimento della Lazio attuale, invece?

“È andato via Milinkovic-Savic, che - secondo me - era fondamentale per il gioco della Lazio. Però Guendouzi e Kamada non sono da meno. Io dico di aspettare che la situazione si stabilizzi. Siamo solo a novembre”.

Però la Lazio ha accumulato un ritardo in classifica preoccupante…

“Può colmarlo nel girone di ritorno. Intanto è agli ottavi di Champions e ha ritrovato i gol di Immobile con continuità. Sono fattori da non trascurare”.

Che tipo di mercato ti aspetti a gennaio?

“Ogni occasione va colta. Se devo dire la mia, magari potrebbe far comodo qualche giovane di prospettiva. Credo che Sarri sia il migliore allenatore in assoluto per poter crescere individualmente a livello tecnico e tattico”.

A quali obiettivi stagionali può ambire la Lazio?

“A mio avviso, ingresso in Europa per quanto riguarda il campionato. Poi, in Champions League, non era mica scontato quello che è avvenuto. Il girone era semplice solo sulla carta. Le partite vere si giocano sul campo però”.

