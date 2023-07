Calciomercato Lazio | Pellegrini e gli indizi social: "Ho realizzato il mio sogno..."

Una storia del calciatore e un tag sul suo profilo Instagram possono far pensare che il calciatore sia vicino a tornare a vestirsi...

AGGIORNAMENTO ORE 14 - Nulla a che vedere con il mercato. L'idea di riportare il giocatore a Formello esiste ed è forte, ma la lettera di Pellegrini non è legato al calcio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la storia Instagram sarebbe legata a una cosa personale della vita extracampo del terzino.

Luca Pellegrini vicino al ritorno alla Lazio? Dopo i sei mesi di prestito con l'aquila sul petto, il giocatore è tornato alla Juventus. Il terzino, però, sogna di restare alla Lazio, squadra per cui ha sempre tifato da bambino. Sarri lo riabbraccerebbe volentieri e la società è al lavoro per trovare la formula giusta. Alcuni indizi social fanno pensare che la situazione possa evolvere in maniera positiva. Pellegrini ha aggiunto il tag della Lazio nella sua bio di Instagram e ha pubblicato una lettera nelle storie di Instagram che lasciano pensare a qualche cambiamento importante. Ecco cosa ha scritto: "Oggi ho realizzato uno dei miei più grandi sogni, uomo che per quelli come me venuti dal niente sembrano irrealizzabili e mi sento fortunato. Questo solo per dirvi che non importa da dove partite, credeteci sempre, credeteci talmente tanto da farvi considerare dei pazzi, e muovetevi in modo tale da farlo accadere, una strada si troverà sempre. I sacrifici ripagano. La costanza ripaga. Il duro lavoro ripaga. E insegnate amore, ripaga anche quello prima o poi. Buona giornata a tutti".