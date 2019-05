Lazio, Immobile ricorda i due trofei vinti in biancoceleste - FOTO

Una Supercoppa italiana, quella vinta condita dalla sua doppietta alla Juventus, e la Coppa Italia contro l'Atalanta. Ciro Immobile da quando veste la maglia della Lazio ha già alzato due trofei, prima invece aveva solo vinto la Supercoppa di Germania con il Borussia Dortmund. Roma ormai è casa per il bomber partenopeo, in biancoceleste ha ritrovato se stesso dopo due annate complicate e si è distinto come uno dei migliori attaccanti europei. Il suo momento sotto porta non è dei migliori, ma l'impegno e il sacrificio sono sempre gli stessi che l'hanno portato ad essere amato da tutto il popolo laziale. Ciro festeggia la sua seconda coppa con la Lazio, consapevole che in futuro farà di tutto per aggiornare quella foto.

LAZIO, QUELLA COPPA DELLE FIERE...

CALCIOMERCATO LAZIO, TORNA IN AUGE LA PISTA WESLEY

TORNA ALLA HOMEPAGE