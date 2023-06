Calciomercato Lazio | Acuna, dalla Spagna: "È in uscita: la situazione"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il futuro di Acuna rischia di non essere al Siviglia. Il terzino classe 1991 ha un contratto in scadenza nel 2025, ma il club andaluso sarebbe intenzionato a lasciarlo partire per ringiovanire e rafforzare la rosa. Tra le squadre accostate all'argentino ci sono molte italiane, tra cui: Lazio, Torino, Juventus e Milan. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Mundo Deportivo, però, non risultano interessamenti ufficiali da parte di queste squadre nei confronti di Acuna, soprattutto per quanto riguarda i granata che erano stati individuati come il club più avanti rispetto agli altri.