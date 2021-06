Calciomercato Lazio, torna di moda l'idea Rosier: contatti in corso

Per la fascia destra, secondo Tuttomercatoweb.com, rispunta il nome di Valentin Rosier, terzino destro del Beşiktaş. Non è la prima volta che il suo nome circola dalle parti di Formello poiché mesi fa era già stato accostato alla Lazio. Rosier è legato allo Sporting Lisbona da un contratto che scadrà nel 2024 e il club turco starebbe pensando di riscattarlo dai portoghesi per una cifra che si aggira intorno ai 4 milioni di euro, per poi rivenderlo a 6-7 milioni. Alla dirigenza biancoceleste sembra essere molto gradito e per questo ci sarebbero dei contatti in corso con l'entourage del calciatore. La cifra non è ritenuta troppo elevata per le casse dei biancocelesti tenendo soprattutto in considerazione anche il mercato in uscita, fondamentale per l'acquisto di nuovi profili. La Lazio rimane in pista per il giocatore classe '96 e chissà se questi contatti non si possano trasformare in un importante colpo per rinforzare la linea della difesa a quattro, novità della squadra targata Sarri.

