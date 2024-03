Acerbi, parla l'avv. Novazio: "Le 10 giornate di squalifica? Rischia, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il caso Acerbi-Juan Jesus è l'argomento centrale di questi giorni. Dalle scuse alle smentite del centrale, passando per una versione rivisitata della frase che la Procura Federale sta analizzando: sono tutti temi ormai di dominio pubblico e sul quale in molti esperti hanno espresso la propria posizione. La gravità del gesto, se dovesse essere confermato dalla prova tv, rischia di pesare come un macigno sulla stagione del difensore ex Lazio, soprattutto in anni in cui la lotta al razzismo è argomento centrale di discussione. In tal senso ai microfoni di Tuttosport, si è espresso l'avvocato Cristiano Novazio spigando i rischi in cui potrebbe incappare:

"Innanzitutto bisogna sottolineare che, per applicare con il giusto rigore l’articolo 2 dello Statuto Figc e l’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva Figc in tema di lotta al razzismo e ogni forma di discriminazione, è stato stabilito che vale la percezione oggettiva dell’insulto senza alcuna valorizzazione dell’elemento soggettivo: è sufficiente che l’offesa sia in sé percepibile come razzista e discriminatoria. Conta quello che ha detto, non l’intenzione con cui l’ha fatto". Spiega ai microfoni del quotidiano l'esperto in diritto sportivo, prima di aggiungere che ad aiutare in questa particolare situazione Acerbi potrebbero essere le scuse riconosciute al collega al termine del match, testimoniate anche dallo stesso giocatore del Napoli.