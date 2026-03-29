Calciomercato Lazio | Alajbegovic, parla il padre: "Ci sono tante squadre..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra gli obiettivi della Lazio per il prossimo mercato c'è sicuramente Kerim Alajbegovic. Il suo nome era già finito in ottica biancoceleste a gennaio, ora è finito nel mirino di diverse big italiane ed europee. Oltre a Roma, Milan e Juventus, infatti, su di lui ci sono anche il Benfica, lo Sporting Lisbona e alcune squadre di Liga e Premier League.

Il classe 2007 è di proprietà del Bayer Leverkusen, che lo ritroverà in estate quando finirà il prestito al Salisburgo. Il club tedesco l'ha già riacquistato e blindato con un contratto fino al 2031, ma non è detto che resterà sicuramente in Germania. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto il padre Semin ai microfoni della BILD.

Di seguito le sue parole: "Molti club sono interessati a Kerim. Abbiamo scelto consapevolmente di firmare con il Bayer Leverkusen, il nostro rapporto con il club e con i responsabili è ottimo. Ora tutti lo amano. Crede tanto nelle sue qualità, questo è merito anche del ct della Bosnia Barbarez e del direttore sportivo Spahic: gli danno molta fiducia e lui ricambia".