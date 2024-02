Calciomercato Lazio | Non solo Zaccagni, tutti i calciatori richiesti a gennaio: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha chiuso la sessione invernale con zero acquisti e la cessione di Basic alla Salernitana. Una scelta che punta tutto sugli uomini a disposizione di Maurizio Sarri nonostante qualche infortunio e le condizioni non ottimali di Immobile e Pedro. Secondo quanto riportato nell'editoriale del nostro direttore, il club ha fatto una scelta conservativa rifiutando le proposte che sono arrivati in queste settimane a Formello. Eccole nel dettaglio:

"La società ha scelto di andare avanti per la propria strada, nella difesa a spada tratta del gruppo allestito in estate. Preservare prima di rimpolpare, questo è stato il mantra della dirigenza in questa sessione di mercato. Numerose infatti sono state le ‘avances’ mosse nei confronti della rosa laziale. Le più pesanti, quelle della Fiorentina. La viola ha sferrato l'attacco frontale offrendo 25 milioni per il cartellino di Zaccagni. Al club toscano ha fatto eco l’interesse del Napoli, ma la Lazio ha detto: “No”. Pochi giorni fa invece è stata la Juventus a bussare due volte a Formello. Sul taccuino di Giuntoli sono finiti i nomi di Vecino e Kamada. Ma anche stavolta il diesse Fabiani ha tenuto chiusa la porta. Infine sono fioccate offerte e interessamenti dalla Spagna per Gila e dal Galatasaray per Luca Pellegrini. Un tam tam di possibili trattative, mai entrate nel vivo, e nemmeno mai considerate".

