Calciomercato, Veiga arriva in Serie A: l'annuncio di Fabrizio Romano

È fatta. Renato Veiga sarà un nuovo giocatore della Juventus. Come riferito da Fabrizio Romano, i bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il Chelsea per l'acquisto del difensore del Chelsea. Nel dettaglio si tratta di un prestito oneroso per 5 milioni di euro sino al termine della stagione. Nell'accordo non è prevista alcuna opzione di acquisto in favore della Juventus ma il giocatore resterà a disposizione della Juventus anche per il Mondiale per Club in programma al termine della stagione.