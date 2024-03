De Laurentiis: "La Juve non deve giocare il Mondiale per club". E la replica...

Fonte: TuttoMercatoWeb

Nella giornata di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto al 'Business of Football Summit', ha parlato del prossimo Mondiale per Club e ha detto che, a suo avviso, la Juventus non dovrebbe essere ammessa alla competizione: "Mi spiace per Calvo (dirigente della Juventus, ndr) che credo sia ancora qui, posso anche essere dispiaciuto per la Juventus, che è stata punita ed estromessa dalle coppe in questa stagione. Dovessimo battere il Barcellona e successivamente ottenere un pari e una vittoria, saremmo qualificati di diritto. Ma penso pure che il Napoli dovrebbe andarci comunque, proprio perché se la Juventus è stata punita dall’UEFA con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per club, fermo restando poi che tale manifestazione ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale".

Parole a cui, scrive oggi il quotidiano 'TuttoSport', la Juventus ha deciso di non replicare. Parole che incendiano la settimana che si concluderà proprio con lo scontro diretto tra le due squadre: domenica sera al Maradona andrà infatti in scena Napoli-Juventus.

