Derby della Capitale in notturna, come si è arrivati al sì: il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Perché - dopo quasi sei anni - si tornerà a giocare un derby con i tifosi in notturna? Come si è arrivati a questa decisione e quanto rischio, effettivamente, c'è per l'ordine pubblico? Sono queste le domande emerse stamattina in seguito all'ufficialità della disputa di Roma-Lazio il 5 gennaio alle 20.45.

Come riferisce corrieredellosport.it, la richiesta viene dalle tv e non è difficile immaginare il motivo: con Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna rinviate, lo slot televisivo in prime time del 5 gennaio era libero. Non erano in programma gare di Supercoppa e non c'erano altri big match appetibili. Per Dazn il derby Roma-Lazio era l'unica sfida di campionato da mettere come posticipo. Serviva, tuttavia, il via libera sul fronte ordine pubblico. Ok che, a fronte di giorni di consultazioni, è arrivato. Perché si è deciso di dare un segnale distensivo, e quindi fiducia ai tifosi, e perché a gennaio tra le 18 e le 20.45 non cambia niente: banalmente, si gioca sempre col buio.

TORNA ALLA HOMEPAGE